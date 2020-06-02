Глава Kick It Out призывает футболистов АПЛ вставать на колено после голов в память о Флойде

Санджай Бхандари, глава организации Kick It Out, борющейся с проявлениями дискриминации, призвал футболистов вставать на колено после забитых мячей в память о погибшем в результате действий полицейских афроамериканце Джордже Флойде.

В матчах предыдущего тура несколько футболистов Бундеслиги поддержали протесты в США во время празднования голов. Например, нападающий мёнхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам после забитого мяча встал на одно колено и склонил голову. Немецкий футбольный союз заявил, что изучит эпизоды.

"Я надеюсь, что немецкие власти проявят снисходительность. Я не знаю, за что наказывать Тюрама. Он не сделал ничего плохого, просто встал на колено.

Каждый игрок, каждая команда должны делать это. Все видели, как Эрлинг Холанд праздновал гол, когда все игроки дортмундской „Боруссии“ соблюдали социальную дистанцию. Они могли встать на колено. Могли бы все игроки вставать на колено после забитых мячей? Не только темнокожие футболисты, а все.

Расизм — это не о темнокожих футболистах или фанатах. Это касается всех нас. Расизм разъедает общество, и все мы страдаем от этого. Каждому следует проявить солидарность и выразить своё возмущение.

Я хотел бы поддержать игроков, которые хотят выразить свой протест, но я бы рекомендовал им делать это в такой форме, которая не повлечёт за собой ненужных санкций. Если игроки будут вставать на колено, это будет весьма мощным посланием", — приводит слова Бхандари The Guardian.