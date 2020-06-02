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Один из лидеров Баварии вернулся в общую группу
Теперь они будут играть еще лучше?
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара вновь тренируется в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Испанец не играл порядка , пропустив сразу 3 матча немецкого чемпиона. Не сказать что дела у команды шли очень плохо без него - три победы с общим счетом 11:2.
А вот другой травмированный футболист, Люка Эрнандес, продолжает работать индивидуально. Самый дорогой трансфер в истории клуба травмировался пять раз в сезоне.
@Thiago6 back in team training, @LucasHernandez trains individually.#MiaSanMia pic.twitter.com/tO4JFi09fg— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 2, 2020
В текущем сезоне Тьяго успел провести 33 матча и отметился пятью результативными действиями.