Один из лидеров Баварии вернулся в общую группу

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара вновь тренируется в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Испанец не играл порядка , пропустив сразу 3 матча немецкого чемпиона. Не сказать что дела у команды шли очень плохо без него - три победы с общим счетом 11:2.

А вот другой травмированный футболист, Люка Эрнандес, продолжает работать индивидуально. Самый дорогой трансфер в истории клуба травмировался пять раз в сезоне.

В текущем сезоне Тьяго успел провести 33 матча и отметился пятью результативными действиями.