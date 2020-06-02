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Один из лидеров Баварии вернулся в общую группу

Германия
(1 голосов)

Теперь они будут играть еще лучше?

Один из лидеров Баварии вернулся в общую группу
UA-Футбол
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Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара вновь тренируется в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Испанец не играл порядка , пропустив сразу 3 матча немецкого чемпиона. Не сказать что дела у команды шли очень плохо без него - три победы с общим счетом 11:2.

А вот другой травмированный футболист, Люка Эрнандес, продолжает работать индивидуально. Самый дорогой трансфер в истории клуба травмировался пять раз в сезоне.

В текущем сезоне Тьяго успел провести 33 матча и отметился пятью результативными действиями.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тьяго Алькантара Люка Эрнандес
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