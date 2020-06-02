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СМИ: Наингголан хочет вернуться в Рому

Германия
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Это может усилить команду Фонсеки

СМИ: Наингголан хочет вернуться в Рому
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Раджа Наингголан может вновь оказаться в "Роме" текущим летом. Об этом передает CalcioMercato.

В текущем сезоне бельгиец находится в аренде в "Кальяри", где показывает добротный футбол. Его контракт принадлежит "Интеру", а Конте не очень расчитывает на футболисту. Потому, переход в "Рому" весьма вероятен.

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Напомним, что Раджа на протяжении пяти сезонов защищал цвета римлян, с которыми вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

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В статье: Рома (Рим) Раджа Наингголан Кальяри
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