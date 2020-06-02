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СМИ: Наингголан хочет вернуться в Рому
Это может усилить команду Фонсеки
Раджа Наингголан может вновь оказаться в "Роме" текущим летом. Об этом передает CalcioMercato.
В текущем сезоне бельгиец находится в аренде в "Кальяри", где показывает добротный футбол. Его контракт принадлежит "Интеру", а Конте не очень расчитывает на футболисту. Потому, переход в "Рому" весьма вероятен.
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Напомним, что Раджа на протяжении пяти сезонов защищал цвета римлян, с которыми вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.
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