СМИ: Наингголан хочет вернуться в Рому

Раджа Наингголан может вновь оказаться в "Роме" текущим летом. Об этом передает CalcioMercato.

В текущем сезоне бельгиец находится в аренде в "Кальяри", где показывает добротный футбол. Его контракт принадлежит "Интеру", а Конте не очень расчитывает на футболисту. Потому, переход в "Рому" весьма вероятен.

Напомним, что Раджа на протяжении пяти сезонов защищал цвета римлян, с которыми вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.