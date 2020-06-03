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Марио Гетце - 28. В 2014-м он уничтожил надежды Месси, забив в финале ЧМ

Германия
(1 голосов)

До конца он свой талант так и не реализовал

Марио Гетце - 28. В 2014-м он уничтожил надежды Месси, забив в финале ЧМ
UA-Футбол
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Марио Гетце - один из главных немецких талантов своего поколения. Сначала он блистал в "Боруссии", после чего подписал контракт с "Баварией". Сегодня талантливому полузащитнику исполнилось 28 лет.

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Несмотря на огромный потенциал, считается, что Марио так и не реализовал его полностью. Однако коллекция его наград впечатляет - он завоевал 7 трофеев в Мюнхене и 5 - в Дортмунде.

Но главноя его достижение - победа на Чемпионате Мира-2014. В решающем матче он вышел на замену, а уже в овертайме стал автором золотого гола. В том году Месси был ближе всего к званию чемпиона, но Марио одним выстрелом перечеркнул его надежды.

Отметим, что этим летом Гетце покинет "Боруссию" на правах свободного агента.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Германия Марио Гётце
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.06.2020 в 21:04
Для перемоги у фіналі повинна бути СУПЕР-КОМАНДА, а наявність однієї СУПЕР-зірки у ХХІ сторіччі не вистачить. Мессі і так здійснив неймовірне "вивівши" ЗА у фінал... так при дієвій підтримці команди.
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