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Марио Гетце - 28. В 2014-м он уничтожил надежды Месси, забив в финале ЧМ
До конца он свой талант так и не реализовал
Марио Гетце - один из главных немецких талантов своего поколения. Сначала он блистал в "Боруссии", после чего подписал контракт с "Баварией". Сегодня талантливому полузащитнику исполнилось 28 лет.
Несмотря на огромный потенциал, считается, что Марио так и не реализовал его полностью. Однако коллекция его наград впечатляет - он завоевал 7 трофеев в Мюнхене и 5 - в Дортмунде.
Happy 28th birthday to the man who scored the winning goal in the 2014 FIFA World Cup Final to give Germany their fourth World Cup trophy.— Squawka Football (@Squawka) June 3, 2020
Happy birthday, @MarioGoetze pic.twitter.com/vM0x8eeqF8
Но главноя его достижение - победа на Чемпионате Мира-2014. В решающем матче он вышел на замену, а уже в овертайме стал автором золотого гола. В том году Месси был ближе всего к званию чемпиона, но Марио одним выстрелом перечеркнул его надежды.
Отметим, что этим летом Гетце покинет "Боруссию" на правах свободного агента.