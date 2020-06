Марио Гетце - 28. В 2014-м он уничтожил надежды Месси, забив в финале ЧМ

Марио Гетце - один из главных немецких талантов своего поколения. Сначала он блистал в "Боруссии", после чего подписал контракт с "Баварией". Сегодня талантливому полузащитнику исполнилось 28 лет.

Несмотря на огромный потенциал, считается, что Марио так и не реализовал его полностью. Однако коллекция его наград впечатляет - он завоевал 7 трофеев в Мюнхене и 5 - в Дортмунде.

Happy 28th birthday to the man who scored the winning goal in the 2014 FIFA World Cup Final to give Germany their fourth World Cup trophy.



Happy birthday, @MarioGoetze pic.twitter.com/vM0x8eeqF8