Бундеслига. Худшая выездная команда лиги разгромила худшую домашнюю

“Вердер” пропустил впервые за четыре тура и как следствие – прервал свою серию из трех матчей без поражений. Команда Кофельдта не воспользовалась возможностью “перепрыгнуть” через “Фортуну” и занять 16-е место. Бременцы остаются в зоне вылета, а “Айнтрахт” от нее все дальше отдаляется. Для Франкфурта сегодняшняя победа в перенесенном матче 24-го тура стала десятой в чемпионате, и четвертой, добытой на выезде. “Айнтрахт” больше не худшая гостевая команда лиги. Бремен же подтвердил свой статус коллектива, хуже всех проводящий свои домашние матчи.

Первый тайм прошел в очень медленном темпе, который можно объяснить усталостью обеих команд от напряженного графика. Фолов было больше, чем ударов, скоростей и быстрых атак – минимум.

Картина игры мало изменилась во втором тайме, но “Айнтрахт” стал выглядеть немного живее. Франкфурт заслуженно повел в счете. Хасебе отобрал в центре поля мяч у Осако, а затем Камада дал пас на Костича, который выполнил точный навес на Силву. Минутой ранее гол “Айнтрахта” был отменен из-за офсайда Кора, но в этот раз мяч был забит по правилам.

Кофельдт пытался взбодрить свою команду заменами, но у Бремена сегодня не было ни сил, ни идей. А вот замена Хюттера сработала. Защитник/опорник Штефан Ильзанкер забил гол первым касанием, появившись на поле на 81-й минуте, а в конце матча оформил дубль. Оба гола были забиты после стандартов – это одно из слабейших мест “Вердера” и очевидная сильная сторона “Айнтрахта”. Как предсказуемо.

3:0. “Вердер” по игре все больше похож на команду Бундеслиги 2. “Айнтрахт” побеждает во втором подряд матче и поднимается на 11-е место. Учитывая плотность в турнирной таблице и нестабильность середняков – почему бы не подумать и о еврокубках?

Бундеслига, 24-й тур. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Айнтрахт” Франкфурт 0:3

Голы: Силва 61, Ильзанкер 81, Ильзанкер 90

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон 76) – Максимилиан Эггештайн, Фогт (Вольтемаде 83), Классен – Осако (Биттенкур 76), Зельке (Сарджент 61), Бартельс (Рашица 62)

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Абрахам – Костич, Роде (Ильзанкер 81), Кор, Туре – Гачинович (де Гузман 88), Камада (Соу 77) – Силва (Дост 77)

Предупреждения: Бартельс 3, Велькович 87 – Хинтереггер 14