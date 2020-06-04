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Вердер - Айнтрахт 0:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Вердер Бремен – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 3 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Вердер - Айнтрахт 0:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 24-й тур. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Айнтрахт” Франкфурт 0:3

Голы: Силва 61, Ильзанкер 81, Ильзанкер 90

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бас Дост Вердер (Бремен) Джонатан де Гузман Бундеслига Чемпионат Германии видео Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) видеоповторы Филип Костич Андре Силва Штефан Ильзанкер
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