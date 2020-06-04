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Вердер - Айнтрахт 0:3. Обзор матча и видео голов
Вердер Бремен – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 3 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 24-й тур. Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен – “Айнтрахт” Франкфурт 0:3
Голы: Силва 61, Ильзанкер 81, Ильзанкер 90
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