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Рауль вошел в список претендентов на пост главного тренера Шальке

Германия
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Легенда Реала может перебраться в Германию

Рауль вошел в список претендентов на пост главного тренера Шальке
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Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль, ныне возглавляющий "Кастилью", резервную команду "сливочных", может стать тренером "Шальке-04", сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.

По данным источника, руководство немецкого клуба не устраивают результаты работы Дэвида Вагнера. Сообщается, что помимо Рауля руководство "Шальке" рассматривает кандидатуры немца Ральфа Рангника, главного тренера английского "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля и наставника нидерландского ПСВ Роджера Шмидта.

"Шальке", набрав 37 очков в 29 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шальке (Германия) Рауль Гонсалес Бланко Шальке 04
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