Германия
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Барселона намерена подписать Тьяго Алькантару
Футболист может сменить клубную прописку
"Барселона" интересуется полузащитником "Баварии" Тиагу Алькантарой, сообщает Don Balon.
По информации источника, каталонский клуб хочет вернуть 29-летнего испанца, который является воспитанником академии "сине-гранатовых". Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов отпустить футболиста в случае, если получит предложение в размере от 60 до 80 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Тиагу Алькантара провел за "Баварию" 33 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
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