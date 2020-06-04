Барселона намерена подписать Тьяго Алькантару

"Барселона" интересуется полузащитником "Баварии" Тиагу Алькантарой, сообщает Don Balon.

По информации источника, каталонский клуб хочет вернуть 29-летнего испанца, который является воспитанником академии "сине-гранатовых". Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов отпустить футболиста в случае, если получит предложение в размере от 60 до 80 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Тиагу Алькантара провел за "Баварию" 33 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.