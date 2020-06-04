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Холанд вернулся к тренировкам с Боруссией

Германия
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Форвард залечил повреждение

Холанд вернулся к тренировкам с Боруссией
Новина українською

Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Эрлинг Холанд восстановился от травмы. Как сообщает официальный сайт "шмелей", футболист вернулся к тренировкам с командой.

Свое повреждение нападающий получив в матче чемпионата Германии с "Баварией" (0:2), после чего пропустил поединок прошлого тура Бундеслиги против "Падерборна" (6:1).

Напомним, что в текущем розыгрыше Бундеслиги Холанд провел 11 матчей, забив в них 10 мячей.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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