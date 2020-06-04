Холанд вернулся к тренировкам с Боруссией

Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Эрлинг Холанд восстановился от травмы. Как сообщает официальный сайт "шмелей", футболист вернулся к тренировкам с командой.

Свое повреждение нападающий получив в матче чемпионата Германии с "Баварией" (0:2), после чего пропустил поединок прошлого тура Бундеслиги против "Падерборна" (6:1).

Напомним, что в текущем розыгрыше Бундеслиги Холанд провел 11 матчей, забив в них 10 мячей.