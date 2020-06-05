30-й тур Бундеслиги: Где и когда смотреть онлайн-трансляции матчей чемпионата Германии

На этих выходных поклонники немецкого футбола (и не только они) смогут следить за матчами 30-го тура регулярного чемпионата.

Главная встреча пройдет в субботу, когда "Байер" на своем поле будет принимать "без пяти минут чемпиона" - "Баварию". Вашему вниманию расписание всех поединков выходных, а также указание телевизионных каналов, где они будут показаны:

Пятница, 5-е июня : "Фрайбург" 21:30 "Боруссия М" (телеканал Футбол 2, Megogo)

: "Фрайбург" 21:30 "Боруссия М" (телеканал Футбол 2, Megogo) Суббота, 6-е июня : "Байер" 16:30 "Бавария" (телеканал Футбол 1, Megogo)

: "Байер" 16:30 "Бавария" (телеканал Футбол 1, Megogo) Суббота, 6-е июня : "Айнтрахт" 16:30 "Майнц" (Megogo)

: "Айнтрахт" 16:30 "Майнц" (Megogo) Суббота, 6-е июня : "Фортуна" 16:30 "Хоффенхайм" (Megogo)

: "Фортуна" 16:30 "Хоффенхайм" (Megogo) Суббота, 6-е июня : "РБ Лейпциг" 16:30 "Падерборн" (телеканал Футбол 3, Megogo)

: "РБ Лейпциг" 16:30 "Падерборн" (телеканал Футбол 3, Megogo) Суббота, 6-е июня : "Боруссия Д" 19:30 "Герта" (телеканал Футбол 1, Megogo)

: "Боруссия Д" 19:30 "Герта" (телеканал Футбол 1, Megogo) Воскресенье, 7-е июня : "Вердер" 14:30 "Вольфсбург" (телеканал Футбол 2, Megogo)

: "Вердер" 14:30 "Вольфсбург" (телеканал Футбол 2, Megogo) Воскресенье, 7-е июня : "Унион" 16:30 "Шальке" (телеканал Футбол 2, Megogo)

: "Унион" 16:30 "Шальке" (телеканал Футбол 2, Megogo) Воскресенье, 7-е июня: "Аугсбург" 19:00 "Кельн" (телеканал Футбол 3, Megogo)

С подробными результатами матчей, а также с текущей таблицей, вы можете ознакомиться в специальном разделе, который посвещен немецкому чемпионату.