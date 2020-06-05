Германия
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30-й тур Бундеслиги: Где и когда смотреть онлайн-трансляции матчей чемпионата Германии
Центральный матч в Леверкузене
На этих выходных поклонники немецкого футбола (и не только они) смогут следить за матчами 30-го тура регулярного чемпионата.
Главная встреча пройдет в субботу, когда "Байер" на своем поле будет принимать "без пяти минут чемпиона" - "Баварию". Вашему вниманию расписание всех поединков выходных, а также указание телевизионных каналов, где они будут показаны:
- Пятница, 5-е июня: "Фрайбург" 21:30 "Боруссия М" (телеканал Футбол 2, Megogo)
- Суббота, 6-е июня: "Байер" 16:30 "Бавария" (телеканал Футбол 1, Megogo)
- Суббота, 6-е июня: "Айнтрахт" 16:30 "Майнц" (Megogo)
- Суббота, 6-е июня: "Фортуна" 16:30 "Хоффенхайм" (Megogo)
- Суббота, 6-е июня: "РБ Лейпциг" 16:30 "Падерборн" (телеканал Футбол 3, Megogo)
- Суббота, 6-е июня: "Боруссия Д" 19:30 "Герта" (телеканал Футбол 1, Megogo)
- Воскресенье, 7-е июня: "Вердер" 14:30 "Вольфсбург" (телеканал Футбол 2, Megogo)
- Воскресенье, 7-е июня: "Унион" 16:30 "Шальке" (телеканал Футбол 2, Megogo)
- Воскресенье, 7-е июня: "Аугсбург" 19:00 "Кельн" (телеканал Футбол 3, Megogo)
С подробными результатами матчей, а также с текущей таблицей, вы можете ознакомиться в специальном разделе, который посвещен немецкому чемпионату.
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