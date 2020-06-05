  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига оштрафовала двух игроков Боруссии за стрижку с нарушением правил безопасности
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига оштрафовала двух игроков Боруссии за стрижку с нарушением правил безопасности

Германия
(1 голосов)

Нужно было сидеть в маске

Бундеслига оштрафовала двух игроков Боруссии за стрижку с нарушением правил безопасности
UA-Футбол
Новина українською

Сразу два игрока "Боруссии", Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи, были оштрафованы немецкой Бундеслигой. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Читайте такжеJustice for George. Футболисты присоединяются к протестам в связи со смертью Джорджа Флойда. ФОТО

Оба игрока вызвали на дом парикмахера и стриглись без маски. Игроков удалось вычислить при помощи фотографий в социальных сетях. Сумма штрафа сейчас неизвестна.

По данным BILD, еще четыре игрока "шмелей" также стриглись без использования масок, но, из-за отсутсвтия улик, штраф им выписан не будет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо Мануэль Аканджи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...