Бундеслига оштрафовала двух игроков Боруссии за стрижку с нарушением правил безопасности

Сразу два игрока "Боруссии", Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи, были оштрафованы немецкой Бундеслигой. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Оба игрока вызвали на дом парикмахера и стриглись без маски. Игроков удалось вычислить при помощи фотографий в социальных сетях. Сумма штрафа сейчас неизвестна.

Verstoß gegen medizinisch-organisatorisches Konzept: DFL verhängt Geldstrafe gegen BVB-Spieler https://t.co/ivIR2it7KT — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 5, 2020

По данным BILD, еще четыре игрока "шмелей" также стриглись без использования масок, но, из-за отсутсвтия улик, штраф им выписан не будет.