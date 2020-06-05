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Бундеслига оштрафовала двух игроков Боруссии за стрижку с нарушением правил безопасности
Нужно было сидеть в маске
Сразу два игрока "Боруссии", Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи, были оштрафованы немецкой Бундеслигой. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Оба игрока вызвали на дом парикмахера и стриглись без маски. Игроков удалось вычислить при помощи фотографий в социальных сетях. Сумма штрафа сейчас неизвестна.
Verstoß gegen medizinisch-organisatorisches Konzept: DFL verhängt Geldstrafe gegen BVB-Spieler https://t.co/ivIR2it7KT— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 5, 2020
По данным BILD, еще четыре игрока "шмелей" также стриглись без использования масок, но, из-за отсутсвтия улик, штраф им выписан не будет.