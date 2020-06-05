Бундеслига. Большой удар по лигочемпионовским амбициям Гладбаха

“Шварцвальд-Штадион”, стадион в Черном лесу, остается заколдованным местом для “Боруссии” Менхенгладбах. В последний раз “жеребцы” побеждали здесь еще в 2002 году и сегодня продлили неутешительную для себя серию, сенсационно проиграв “Фрайбургу” 0:1.

Для “Фрайбурга” эта победа стала первой после возобновления чемпионата, также команда Кристиана Штрайха впервые забила гол перед пустыми трибунами. Предыдущие домашние посткарантинные матчи с “Вердером” и “Байером” заканчивались минимальными поражениями (0:1).

Почему Гладбах проиграл? Команда Марко Розе могла рассчитывать на большее. В первом тайме “Боруссия” контролировала ход матча, периодически создавала моменты у ворот Шволова, но в завершении атак не хватало какого-то решающего штриха, небольшой детали, которая отличает острый момент от гола. Так было, когда Нойхаус помешал отличиться Хофманну, оказавшись в офсайде, или когда Линхарт в последний момент выбил мяч из-под ног Тюрама.

“Фрайбург” был в матче пассивным наблюдателем, а не его участником, но все перевернулось на 57-й минуте, когда на поле появился Нильс Петерсен. Лучшему бомбардиру в истории “Фрайбурга” понадобилось две минуты, чтобы забить свой гол, который в итоге стал победным. 31-летний форвард замкнул подачу Грифо со штрафного.

Еще через десять минут игра фактически была сделана. За глупый фол получил вторую желтую карточку нападающий “Боруссии” Алассан Плеа. Оставшись вдесятером Гладбах не сумел оказать серьезное давление на ворота Шволова и в итоге проиграл.

“Байер”, возможно, не воспользуется потерей очков “Боруссии”, так как ему предстоит сыграть в субботу с “Баварией”, а вот “Лейпциг” должен оторваться от конкурентов за лигочемпионовские места – РБ будет завтра играть против “Падерборна”.

Бундеслига, 30-й тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Боруссия” Менхенгладбах 1:0

Гол: Петерсен 59

“Фрайбург”: Шволов – Кюблер (Шмид 58), Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Кох, Хефлер – Шаллаи (Петерсен 57), Грифо (Квон 88) – Хелер (Франц 88), Вальдшмидт (Хаберер 83)

“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи (Траоре 81), Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Хофманн (Бенеш 81) – Тюрам, Штиндль (Раффаэл 81), Херрманн (Вендт 72) – Плеа

Предупреждения: Вальдшмидт 16, Кюблер 26, Кох 40, Хефлер 85 – Плеа 22, Лайнер 45+2, Плеа 68

Удаление: Плеа 68