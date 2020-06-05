Хави Мартинес: Левандовски - настоящий зверь, лучший форвард в мире на данный момент

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес рассказал о том, какую роль в команде отыгрывают Роберт Левандовски и Джошуа Киммих.

"У Роберта лучший год в карьере. Сейчас он настоящий зверь, лучший форвард мира. Надеюсь, что он будет играть на уровне до августа.

Боюсь ли я его ухода в "Реал"? Нет, многие хорошие игроки покидали клуб, но мы всегда справлялись. Хотя его трансфер стал бы для нас ударом.

Киммих? Он настоящий лидер. Джошуа всегда делает все правильно. Он точно станет легендой клуба, если уже не стал таким", - приводит слова испанца Goal.

Отметим, что с большой долью вероятности, Мартинес проводит последний сезон в одной команде с Киммихом и Левандовски - сейчас рассматривается его продажа.