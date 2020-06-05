Германия
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Боруссия определилась с потенциальной заменой Санчо
Вот только сделать это будет не очень просто
Дортмундская "Боруссия" ищет нового вингера, так как существует вероятность летнего ухода Джейдона Санчо.
По информации Sky Sport in Germany, первый в списке - Ферран Торрес. Испанский полузащитник проводит весьма успешный сезон в "Валенсии" и привлек внимание нескольких хороших команд.
Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро. Он отыграл 35 матчей и совершил 13 результативных действий (6+7).
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