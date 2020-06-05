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Боруссия определилась с потенциальной заменой Санчо

Германия
(1 голосов)

Вот только сделать это будет не очень просто

Боруссия определилась с потенциальной заменой Санчо
UA-Футбол
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" ищет нового вингера, так как существует вероятность летнего ухода Джейдона Санчо.

По информации Sky Sport in Germany, первый в списке - Ферран Торрес. Испанский полузащитник проводит весьма успешный сезон в "Валенсии" и привлек внимание нескольких хороших команд.

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Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро. Он отыграл 35 матчей и совершил 13 результативных действий (6+7).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Валенсия Джейдон Санчо Ферран Торрес
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