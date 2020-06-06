Бундеслига. Сенсационная ничья Лейпцига с Падерборном, Айнтрахт снова лихорадит

Там где двое, там и третий. Гладбах и Байер проиграли в своих матчах 30-го тура, неожиданно упустил очки и “Лейпциг”. У РБ был самый слабый, глядя на турнирную таблицу, соперник. Однако “Падерборн” известен тем, что не закрывается против команд из первой пятерки. И сегодня команда Штеффена Баумгарта переиграла “Лейпциг” по ударам.

Сенсации, наверное, не было б, если бы не глупое удаление Упамекано в первом тайме. Gelb-Rot французского защитника РБ случилось из-за идиотского удара по мячу после свистка. “Лейпциг” минимально выигрывал после того как Вернер и Шик организовали гол в середине первого тайма, но удаление вынудило команду Юлиана Нагельсманна прижаться к своим воротам. Не помогло. В конце игры “Падерборн” сравнял счет, забив гол вторым темпом после штрафного. 1:1. Для “Лейпцига” это уже 11-я ничья в сезоне – самый высокий показатель в лиге.

Неожиданным можно назвать и результат во Франкфурте – “Майнц” обыграл “Айнтрахт” 2:0 и прервал свою серию без побед. Это вполне в духе “Айнтрахта” образца 19/20. Команда Ади Хюттера в двух последних матчах выигрывала у “Вольфсбурга” (2:1), и “Вердера” (3:0), но сегодня бесславно уступила “Майнцу” проиграв “карнавальщикам” по всем компонентам. Счет мог быть и крупнее, но еще два гола “Майнца” были отменены из-за минимальных офсайдов. Возможно, сказалась усталость после матча с “Вердером” посреди недели.

Результативной получилась игра в Дюссельдорфе. И здесь было раннее удаление – Хюбнер получил красную за отмашку уже на девятой минуте. Тем не менее, “Хоффенхайм”, играя вдесятером практически весь матч, смог зацепиться за очки в игре с “Фортуной”, которая борется за выживание. За Дюссельдорф дублем отметили Роувен Хеннингс (у него 14 голов в чемпионате), у гостей забивали Даббур (первый гол в Бундеслиге) и Цубер.

Бундеслига, 30-й тур

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Падерборн” 1:1

Голы: Шик 27 – Штродик 90+2

“Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо – Адамс, Кампль (Орбан 88) – Ольмо (Лаймер 65), Нкунку (Айдара 58) – Вернер, Шик (Хальстенберг 46)

“Падерборн”: Цингерле – Коллинз, Хюнемайер, Штродик, Янс (Эванс 85) – Василиадис, Гьязула (Риттер 76) – Антви-Аджей, Србены (Цолински 85), Прегер (Сабири 76) – Мамба (Михель 63)

Предупреждения: Упамекано 16, Упамекано 43 – Гьязула 21, Хюнеймаер 28, Мамба 43, Штродик 63

Удаление: Упамекано 43

Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Майнц” 0:2

Голы: Ньякате 43, Кунде 77

“Айнтрахт”: Трапп – Ильзанкер, Хасебе, Хинтереггер – Туре (Чендлер 46), Кор (Соу 81), Роде (де Гузман 81), Костич – Камада – Силва, Дост (Гачинович 46)

“Майнц”: Мюллер – Мвене, Ньякате, Сен-Жюст, Брозински – Баррейру (Кунде 64), Латца – Квайсон (Салаи 90+3), Озтуналы (Фернандеш 76), Авонийи – Матета (Онисиво 75)

Предупреждения: Роде 61, Чендлер 64, Хинтереггер 81 – Латца 41, Авонийи 47, Баррейру 62

Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”

“Фортуна” Дюссельдорф – “Хоффенхайм” 2:2

Голы: Хеннингс 5, Хеннингс 76 (пен.) – Даббур 16, Цубер 61

“Фортуна”: Кастенмайер – Айхан, Хоффманн (Гиссельманн 66), Зуттнер – Циммерманн (Циммер 66), Штегер, Бодзек (Офори 66), Бериша (Моралес 66), Томми – Караман (Ковнацки 83), Хеннингс

“Хоффенхайм”: Бауманн – Хюбнер, Бичакчич, Нордтвейт – Цубер (Кадержабек 62), Баумгартнер (Бебу 62), Самассеку, Руди, Пош (Богард 85) – Даббур (Крамарич 71), Сков (Гриллич 85)

Предупреждения: Бодзек 26, Хоффманн 45, Зуттнер 64, Хеннингс 90+4 – Сков 53, Нордтвейт 75, Крамарич 87, Гриллич 88

Удаление: Хюбнер 9