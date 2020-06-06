Байер - Бавария 2:4. Неудержимые

Можно сколько угодно отмахиваться от Бундеслиги, называя это первенство чемпионатом одной команды. В какой-то степени это действительно так, однако этот аргумент не должен иметь негативный оттенок. “Бавария” находится на вершине немецкого футбола не по воле высших сил или благодаря стечению обстоятельств. Тяжелый труд, высокий профессионализм, психология победителя – эти качества футболистов “Баварии” не менее важны, чем их высокое индивидуальное мастерство. Тренер “Байера” Петер Бос сказал перед матчем, что те, кто любит футбол, должны смотреть на “Баварию”. Эта команда действительно близка к идеалу.

Кажется, что с нынешней “Баварией” справится практически невозможно. “Байер” хорошо начал матч, очень плотно прессинговал соперника, в частности полностью был закрыт Киммих. Роберт Левандовски редко получал мяч, и Леверкузен не уступал “Баварии” во владении. Удалось забить быстрый гол – Боатенг и Павар помешали друг другу, Аларио прорвался в свободную зону и обыграл Нойера – 1:0.

Проблема соперников “Баварии” в том, что плотно опекая одних ее лидеров, ты даешь больше свободы другим. Состав мюнхенцев укомплектован футболистами невероятного качества в каждой линии. Сегодня блистал Леон Горетцка. Именно он отобрал мяч в центре поля у Диаби, и отдал точный пас на Комана. Дезорганизованный “Байер” упустил француза, Градецки вовремя не вышел из ворот – 1:1.

Игра полностью развернулась к другим воротам, “Бавария” схватила соперника за шею и продержала его в таком положении до конца тайма, забив еще два гола. Сначала Горетцка замкнул великолепную вертикальную комбинацию “Баварии”, в которой поучаствовало полкоманды, а затем Гнабри воспользовался точным пасом Киммиха.

Петер Бос попытался переломить ход игры заменами, и в игре “Байера” исчезла плотность, которая у него была на первых минутах первого тайма. “Бавария” забила четвертый гол унизительно легко. Навес Мюллера с правого фланга, точный удар Левандовски.

В конце матча темп игры достиг нижней точки, но “Байер” старался отыграть хотя бы один гол. Без Кая Хавертца, пропускающего игру из-за мышечной травмы, казалось, что атаки Леверкузена завершать некому, но один мяч все же удалось провести. Последнее слово в матче сказал 17-летний вингер Флориан Виртц. Это его первый гол в профессиональной карьере.

4:2. “Бавария” забила 90 мячей в 30 матчах, Роберт Левандовски имеет 30 забитых голов, Томас Мюллер – 20 ассистов. Эта команда просто неудержимая.

Бундеслига, 30-й тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Бавария” Мюнхен 2:4

Голы: Аларио 9, Виртц 89 – Коман 27, Горетцка 42, Гнабри 45+1, Левандовски 66

“Байер”: Градецки – Тапсоба, Свен Бендер, Драгович – Беллараби (Виртц 46), Баумгартлингер (Паулиньо 62), Арангис, Амири (Демирбай 46) – Диаби, Аларио (Фолланд 76), Бэйли (Венделл 46)

“Бавария”: Нойер – Дэвис (Эрнандес 85), Алаба, Боатенг, Павар – Горетцка (Хави Мартинес 74), Киммих – Гнабри (Тиагшо 74), Мюллер, Коман (Перишич 66) – Левандовски

Предупреждения: Амири 30, Беллараби 35, Драгович 74 – Коман 8, Левандовски 32, Мюллер 40*

*Левандовски и Мюллер пропустят матч против “Боруссии” Менхенгладбах в следующем туре из-за перебора желтых карточек.