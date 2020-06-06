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Игроки Баварии вышли на матч с Байером в повязках "Жизни черных имеют значение"

Германия
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А перед матче мюнхенцы надели футболки с надписью "Красные против расизма"

Игроки Баварии вышли на матч с Байером в повязках "Жизни черных имеют значение"
Новина українською

В рамках 30-го тура "Бавария" играет с "Байером".

Мюнхенский клуб поддержал движение "Жизни черных имеют значение".

Перед матчем игроки мюнхенского клуба надели футболки с надписью: "Красные против расизма".

А сам поединок футболисты "Баварии" начали в повязках Black Lives Matter.

Black Lives Matter – интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. Движение Black Lives Matter занимается организацией акций протестов и демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении, полицейским насилием, расовой дискриминацией в США.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Байер (Леверкузен)
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