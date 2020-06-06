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Игроки Баварии вышли на матч с Байером в повязках "Жизни черных имеют значение"
А перед матче мюнхенцы надели футболки с надписью "Красные против расизма"
В рамках 30-го тура "Бавария" играет с "Байером".
Мюнхенский клуб поддержал движение "Жизни черных имеют значение".
5⃣0⃣. #Bundesliga-Spiel für den #FCBayern#MiaSanMia @leongoretzka_ #B04FCB pic.twitter.com/QwM71K4tRa— FC Bayern München (@FCBayern) June 6, 2020
Перед матчем игроки мюнхенского клуба надели футболки с надписью: "Красные против расизма".
А сам поединок футболисты "Баварии" начали в повязках Black Lives Matter.
#BlackLivesMatter #RotgegenRassismus pic.twitter.com/hZiCE58iA9— FC Bayern München (@FCBayern) June 6, 2020
Black Lives Matter – интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. Движение Black Lives Matter занимается организацией акций протестов и демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении, полицейским насилием, расовой дискриминацией в США.