Игроки Баварии вышли на матч с Байером в повязках "Жизни черных имеют значение"

В рамках 30-го тура "Бавария" играет с "Байером".

Мюнхенский клуб поддержал движение " Жизни черных имеют значение ".

Перед матчем игроки мюнхенского клуба надели футболки с надписью: " Красные против расизма ".

А сам поединок футболисты "Баварии" начали в повязках Black Lives Matter.

Black Lives Matter – интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. Движение Black Lives Matter занимается организацией акций протестов и демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении, полицейским насилием, расовой дискриминацией в США.