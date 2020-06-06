  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Левандовски побил личный рекорд по голам за клубный сезон
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовски побил личный рекорд по голам за клубный сезон

Германия
(1 голосов)

Роберт забил в ворота "Байера" 44-й гол в футболке "Баварии" в текущем сезоне

Левандовски побил личный рекорд по голам за клубный сезон
Новина українською

В матче 30-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде перестреляла "Байер" 4:2.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отметился в этой встрече забитым голом - поляк отличился на 66-й минуте.

31-летний форвард забил уже 44 гола в 38 матчах за клуб в текущем сезоне. Таким образом, Роберт побил свой лучший результат по голам за клуб в течении одного сезона - 43 гола в 47 играх в сезоне 2016/17.

Левандовски лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне чемпионата Германии, опережая Тимо Вернера на 5 голов.

Левандовски побил личный рекорд по голам за клубный сезон - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Бундеслига Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...