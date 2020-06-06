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Левандовски побил личный рекорд по голам за клубный сезон
Роберт забил в ворота "Байера" 44-й гол в футболке "Баварии" в текущем сезоне
В матче 30-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде перестреляла "Байер" 4:2.
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отметился в этой встрече забитым голом - поляк отличился на 66-й минуте.
31-летний форвард забил уже 44 гола в 38 матчах за клуб в текущем сезоне. Таким образом, Роберт побил свой лучший результат по голам за клуб в течении одного сезона - 43 гола в 47 играх в сезоне 2016/17.
Левандовски лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне чемпионата Германии, опережая Тимо Вернера на 5 голов.
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