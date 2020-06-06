Левандовски побил личный рекорд по голам за клубный сезон

В матче 30-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде перестреляла "Байер" 4:2.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отметился в этой встрече забитым голом - поляк отличился на 66-й минуте.

31-летний форвард забил уже 44 гола в 38 матчах за клуб в текущем сезоне. Таким образом, Роберт побил свой лучший результат по голам за клуб в течении одного сезона - 43 гола в 47 играх в сезоне 2016/17.

Левандовски лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне чемпионата Германии, опережая Тимо Вернера на 5 голов.