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Боруссия - Герта 1:0. Камео Эмре Джана
Дортмунд минимально обыграл берлинцев в непростом матче
“Герта” после возобновления чемпионата была одной из самых впечатляющих команд чемпионата, но сегодня берлинцы наткнулись на соперника, который оказался им по не зубам. “Боруссия” играла без Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса, однако создала достаточно моментов для того, чтобы забить больше одного гола и провела образцовый матч в защите (у “Герты” по итогам 90 минут всего четыре удара).
Дортмунд по традиции провел первый тайм в медленном темпе, мягко и без напора раскачивая редуты соперника. Для “Герты” не было проблемой удержать ничейный счет, а в атаке команда Лаббадии сегодня была малоактивной.
После перерыва “Боруссия” активизировалась. Джейдон Санчо, который был оштрафован немецкой лигой за стрижку с нарушением гигиенических правил, не забил с семи метров после отличной передачи Азара. Дортмунд все сильнее прижимал “Герту” к ее воротам, но не хватало одного решающего удара. Неожиданно его нанес Эмре Джан. Экс-игрок “Ювентуса” и “Ливерпуля” сегодня играл одного из трех центрбеков BVB, но время от времени позволял себе вылазки на половину поля соперника. Именно Джан забил победный гол “Боруссии” на 59-й минуте, подключившись к позиционной атаке Дортмунда.
Попытки “Герты” отыграться не увенчались успехом, а вот Санчо упустил еще один прекрасный момент, испортив изумительную комбинацию BVB.
В итоге – 1:0. Дортмунд отрывается от Лейпцига, Леверкузена и Гладбаха.
Бундеслига, 30-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Герта” Берлин 1:0
Гол: Джан 59
“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Джан, Аканджи – Хакими, Витцель (Балерди 80), Дилэйни, Геррейру (Шмельцер 90) – Брандт (Рейна 68), Санчо – Азар (Морей 79)
“Герта”: Ярстейн – Миттельштедт, Торунарига, Боята, Пекарик – Шелбред (Пентек 62), Груйич (Майер 88) – Дилросун (Эссвайн 30, Самарджич 80), Дарида, Лукебакио (Нганкам 46) – Ибишевич
Предупреждения: Эссвайн 76, Пентек 77