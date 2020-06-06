  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия - Герта 1:0. Камео Эмре Джана
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия - Герта 1:0. Камео Эмре Джана

Германия
(1 голосов)

Дортмунд минимально обыграл берлинцев в непростом матче

Боруссия - Герта 1:0. Камео Эмре Джана
UA-Футбол
Новина українською

“Герта” после возобновления чемпионата была одной из самых впечатляющих команд чемпионата, но сегодня берлинцы наткнулись на соперника, который оказался им по не зубам. “Боруссия” играла без Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса, однако создала достаточно моментов для того, чтобы забить больше одного гола и провела образцовый матч в защите (у “Герты” по итогам 90 минут всего четыре удара).

Дортмунд по традиции провел первый тайм в медленном темпе, мягко и без напора раскачивая редуты соперника. Для “Герты” не было проблемой удержать ничейный счет, а в атаке команда Лаббадии сегодня была малоактивной.

После перерыва “Боруссия” активизировалась. Джейдон Санчо, который был оштрафован немецкой лигой за стрижку с нарушением гигиенических правил, не забил с семи метров после отличной передачи Азара. Дортмунд все сильнее прижимал “Герту” к ее воротам, но не хватало одного решающего удара. Неожиданно его нанес Эмре Джан. Экс-игрок “Ювентуса” и “Ливерпуля” сегодня играл одного из трех центрбеков BVB, но время от времени позволял себе вылазки на половину поля соперника. Именно Джан забил победный гол “Боруссии” на 59-й минуте, подключившись к позиционной атаке Дортмунда.

Попытки “Герты” отыграться не увенчались успехом, а вот Санчо упустил еще один прекрасный момент, испортив изумительную комбинацию BVB.

В итоге – 1:0. Дортмунд отрывается от Лейпцига, Леверкузена и Гладбаха.

Боруссия - Герта 1:0. Камео Эмре Джана - изображение 1

Бундеслига, 30-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Герта” Берлин 1:0

Гол: Джан 59

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Джан, Аканджи – Хакими, Витцель (Балерди 80), Дилэйни, Геррейру (Шмельцер 90) – Брандт (Рейна 68), Санчо – Азар (Морей 79)

“Герта”: Ярстейн – Миттельштедт, Торунарига, Боята, Пекарик – Шелбред (Пентек 62), Груйич (Майер 88) – Дилросун (Эссвайн 30, Самарджич 80), Дарида, Лукебакио (Нганкам 46) – Ибишевич

Предупреждения: Эссвайн 76, Пентек 77

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Герта (Берлин) Бундеслига Чемпионат Германии Эмре Джан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...