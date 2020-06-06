Боруссия - Герта 1:0. Камео Эмре Джана

“Герта” после возобновления чемпионата была одной из самых впечатляющих команд чемпионата, но сегодня берлинцы наткнулись на соперника, который оказался им по не зубам. “Боруссия” играла без Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса, однако создала достаточно моментов для того, чтобы забить больше одного гола и провела образцовый матч в защите (у “Герты” по итогам 90 минут всего четыре удара).

Дортмунд по традиции провел первый тайм в медленном темпе, мягко и без напора раскачивая редуты соперника. Для “Герты” не было проблемой удержать ничейный счет, а в атаке команда Лаббадии сегодня была малоактивной.

После перерыва “Боруссия” активизировалась. Джейдон Санчо, который был оштрафован немецкой лигой за стрижку с нарушением гигиенических правил, не забил с семи метров после отличной передачи Азара. Дортмунд все сильнее прижимал “Герту” к ее воротам, но не хватало одного решающего удара. Неожиданно его нанес Эмре Джан. Экс-игрок “Ювентуса” и “Ливерпуля” сегодня играл одного из трех центрбеков BVB, но время от времени позволял себе вылазки на половину поля соперника. Именно Джан забил победный гол “Боруссии” на 59-й минуте, подключившись к позиционной атаке Дортмунда.

Попытки “Герты” отыграться не увенчались успехом, а вот Санчо упустил еще один прекрасный момент, испортив изумительную комбинацию BVB.

В итоге – 1:0. Дортмунд отрывается от Лейпцига, Леверкузена и Гладбаха.

Бундеслига, 30-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Герта” Берлин 1:0

Гол: Джан 59

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Джан, Аканджи – Хакими, Витцель (Балерди 80), Дилэйни, Геррейру (Шмельцер 90) – Брандт (Рейна 68), Санчо – Азар (Морей 79)

“Герта”: Ярстейн – Миттельштедт, Торунарига, Боята, Пекарик – Шелбред (Пентек 62), Груйич (Майер 88) – Дилросун (Эссвайн 30, Самарджич 80), Дарида, Лукебакио (Нганкам 46) – Ибишевич

Предупреждения: Эссвайн 76, Пентек 77