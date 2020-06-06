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РБ Лейпциг - Падерборн 1:1. Обзор матча и видео голов
РБ Лейпциг – Падерборн ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 6 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 30-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Падерборн” 1:1
Голы: Шик 27 – Штродик 90+2
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