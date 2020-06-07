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Боруссия Дортмунд - Герта 1:0. Обзор матча и видео гола
Боруссия Дортмунд – Герта Берлин ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 6 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 30-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Герта” Берлин 1:0
Гол: Джан 59
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