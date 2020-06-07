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Флик – о победе 4:2 над Байером: Даже хорошо, что мы пропустили
Наставник высказался об очередной победе
Наставник "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над "Байером" (4:2) в 30-м туре Бундеслиги.
"В футболе все сводится к тому, что нужно побеждать. В 2020 году мы это демонстрируем в полной мере. После некоторых проблем в начале матча, которые привели к пропущенному мячу, мы смогли отыграться и повести в счете. Это отображает менталитет команды. Даже хорошо, что мы пропустили, так как после этого команда завелась", – цитирует наставника официальный сайт клуба.
Вчерашняя победа стала для "Баварии" девятой в последних девяти турах Бундеслиги.