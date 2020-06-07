Директор Лейпцига: Сделки по Вернеру пока нет

Директор "РБ Лейпциг" Оливер Минтцлафф прокомментировал будущее Тимо Вернера.

"Пару недель назад Тимо заявил, что работает над своим трансфером. В его контракте есть пункт о выкупе, так что его будущее находится не в наших руках. На данный момент мы не контактировали с "Челси" и ни с кем другим. Ни Вернер, ни клуб пока ничего не подписывали", – цитирует Минтцлаффа Sky Germany.