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Директор Лейпцига: Сделки по Вернеру пока нет

Германия
(1 голосов)

Никто пока не контактировал с "быками"

Директор Лейпцига: Сделки по Вернеру пока нет
Новина українською

Директор "РБ Лейпциг" Оливер Минтцлафф прокомментировал будущее Тимо Вернера.

"Пару недель назад Тимо заявил, что работает над своим трансфером. В его контракте есть пункт о выкупе, так что его будущее находится не в наших руках. На данный момент мы не контактировали с "Челси" и ни с кем другим. Ни Вернер, ни клуб пока ничего не подписывали", – цитирует Минтцлаффа Sky Germany.

Ранее сообщалось, что Вернер согласовал контракт с "Челси" после того, как "Ливерпуль" отказался от идеи приобретения немца. По данным СМИ, клаусула Вернера составляет 60 млн евро и доступна до 15 июня. Переход в стан "синих" должен состоятся в начале следующей недели.

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В статье: Тимо Вернер РБ Лейпциг
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