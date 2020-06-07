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Бундеслига. Вольфсбург дожал Вердер, Бремен все ближе ко второй лиге

Германия
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Единственный гол забил Ваут Вегорст

Бундеслига. Вольфсбург дожал Вердер, Бремен все ближе ко второй лиге
UA-Футбол
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“Вердер” не может выиграть в 13-м домашнем матче подряд, в третьей игре подряд на “Везерштадионе” не забивает, 11 из 13 матчей закончились поражениями. Сегодня все антисерии “Вердера” были продлены после поражения “Вольфсбургу”.

Команда Флориана Кофельдта снова практически ничего не предложила в атаке, долгое время не создавал настоящей угрозы воротам “Вердера” и “Вольфсбург”.

Игра изменилась, когда в Бремене полил сильный дождь. “Вольфсбург” стал чаще бить по воротам “Вердера” и старался чаще выполнять кроссы на пару мощных центрфорвардов Вегорст – Гинчек. В конце концов этот подход оправдал себя. Мбабу хорошо протащил мяч со своей половины, дал пас на фланг Клаусу и дальше последовал навес на Вегорста. Удар головой, гол. “Вердер” снова пропустил, проиграв борьбу в воздухе.

За четыре тура до конца до конца чемпионата “Вердер” отстает от 15-го места на шесть очков. “Вольфсбург” поднялся на шестую, лигоевропейскую позицию.

Бундеслига, 30-й тур. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Вольфсбург” 0:1

Гол: Вегорст 82

“Вердер”: Павленка – Велькович, Фогт, Мойсандер – Гебре Селассие, Баргфреде (Бартельс 61), Эггештайн, Аугустинссон – Классен (Вольтемаде 85), Осако (Зельке 85) – Сарджент

“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон (Тиссеран 89), Брукс, Понграчич, Мбабу – Брекало, Арнольд (Гилявоги 88), Шлагер (Герхардт 84), Виктор (Клаус 64) – Мехмеди (Гинчек 64) – Вегорст

Предупреждения: Классен 45+1, Сарджент 49, Биттенкур 80 – Шлагер 54, Понграчич 58, Мбабу 67

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Вердер (Бремен) Бундеслига Чемпионат Германии
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