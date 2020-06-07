Бундеслига. Унион и Шальке поделили очки и продлили свои внушительные серии без побед

Ничья между “Унионом” и “Шальке” – это ожидаемый результат. Обе команды еще ни разу не выигрывали после возобновления чемпионата и очень мало забивают. После сегодняшней ничьи серия без побед “Шальке” достигла уже 12 матчей, “Унион” не выигрывает семь поединков подряд.

Можно ли назвать сегодняшний результат справедливым? Скорее нет. “Шальке”, отягощенный психологическими и кадровыми проблемами, очень слабо начал матч и пропустил уже на 11-й минуте. Гол создал Уджа. Он отобрал мяч у Миранды в центре поля, пробежал с ним метров 30 и отдал точный пас на Андриха.

“Унион” мог развивать свое преимущество, хорошие моменты были у Андерссона и Бюльтера, но сегодня на удивление хороший матч провел Нюбель.

Гол “Шальке” был забит на равном месте. Калиджури скатил на фланг Кенни, а защитник “Эвертона” точно пробил с дальней дистанции в угол. Для “Шальке” это был первый удар в матче, и он остался единственным попаданием в створ ворот Гикевича. Всего “кнаппен” за 90 минут нанесли скромных четыре удара, два из которых были заблокированы.

“Унион” бил больше – 13 ударов, из них пять в створ, но в одних эпизодах подводила реализация, в других выручал Нюбель.

1:1. Упущенная победа над таким “Шальке” – это большое разочарование для “Униона”, но и одно набранное очко отделяет берлинцев от зоны вылета. “Шальке” впервые после возобновления чемпионата не проиграл. В этом тоже есть что-то положительное для болельщиков “синих”.

Бундеслига, 30-й тур. Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Шальке” 1:1

Голы: Андрих 11 – Кенни 28

“Унион”: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Хюбнер – Триммель, Гентнер (Ингварстен 78), Андрих, Бюльтер – Уджа (Меес 78), Малли (Премель 69) – Андерссон

“Шальке”: Нюбель – Миранда, Очипка, Кабак, Кенни (Беккер 89) – Сане – Шепф, Матондо (Бужеляб 82), Калиджури – Грегорич, Раман (Кутуджу 60)

Предупреждения: Триммель 36, Андрих 37, Фридрих 73 – Миранда 78