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Бундеслига. Аугсбург и Кельн обменялись голами в конце матча
Последний матч 30-го тура Бундеслиги
“Кельн” не был готов к давлению “Аугсбургу”, обрушившегося на них с первых минут матча на “ВВК-Арене”. “Козлы” останавливали атаки соперника только с помощью фола. Чаще всего били по ногам Саненрена-Базее. Быстрый и пластичный вингер “Аугсбурга” изматывал фулбеков “Кельна” и Маркусу Гиздоля пришлось снять одного из них (Шмитц) еще в середине первого тайма.
Именно Саренрен-Базее создал для “Аугсбурга” лучший момент в первые 45 минут – его сбил в штрафной вратарь “Кельна” Тимо Хорн. Однако подвел Нидерлехнер. Лучший бомбардир “Аугсбурга” пробил неудачно с точки, и Хорн исправил свою ошибку, отразив не самый сложный удар. Через две минуты Нидерлехнер пробивал в упор с еще более ближней дистанции, но Хорн снова выручил. 13 ударов нанес “Аугсбург” за первый тайм – это рекордный показатель для баварского клуба за время ведения статистики. Однако все эти цифры бесполезны – ни один из ударов не воплотился в гол.
После перерыва “Кельн” отодвинул игру от своих ворот и заставил поработать кипера “Аугсбурга” Люте. В частности, хороший момент упустил Кайнц.
И Хайко Херрлих, и Маркус Гиздоль проводили атакующие замены, но казалось, что матчу суждено закончиться безголевой ничьей. Однако в конце игры команды обменялись голами. Сначала сработал джокер Гиздоля – Антони Модест красиво пробил после разворота. Но о первой победе после возобновления чемпионата “Кельн” даже не успел подумать. Через три минуты после гола Модеста “Аугсбург” сравнял счет – фланговый защитник Филипп Макс удачно подключился к атаке, забив свой восьмой гол в чемпионате.
1:1 – тот случай, когда обе команды могли претендовать на большее, но вынуждены довольствоваться одним очком.
Бундеслига, 30-й тур. Аугсбург, “ВВК-Арена”
“Аугсбург” – “Кельн” 1:1
Голы: Макс 88 – Модест 85
На 27-й минуте Нидерлехнер не реализовал пенальти (вратарь)
“Аугсбург”: Люте – Фрамбергер, Едвай, Удуохай, Макс – Хедира, Груэсо – Варгас (Левен 76), Рихтер, Саренрен-Базее – Нидерлехнер (Финнбогасон 76)
“Кельн”: Хорн – Шмитц (Каттербах 28), Чихос, Ляйстнер, Эхизибуэ – Хектор, Скири (Хегер 46) – Якобс, Ут (Реджбечай 71), Кайнц – Кордоба (Модест 82)
Предупреждения: Фрамбергер 51 – Шмитц 15, Ут 25, Хектор 90