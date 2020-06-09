"В Бундеслиге больше нет таких игроков". Ранний взлет, падение и воскрешение Сержа Гнабри

Его практически списали, но он нашел в себе силы вернуться в родную страну и доказать, что все ошибались. Даже те, кто говорил, что он просто хороший игрок. Серж Гнабри за короткий промежуток времени стал не просто игроком стартового состава "Баварии", но и одним из лучших игроков Европы по статистике "гол плюс пас".

Серж Гнабри родился в немецком городе Штутгарт и перед тем, как в двенадцатилетнем возрасте оказаться в академии местного клуба, занимался в менее известных. К примеру, в "Вайссахе", "Дитцингене", "Хеммингене" и "Файербахе". Его отец еще юношей перебрался из Кот-д'Ивуара в Германию, где познакомился с матерью Сержа. По воспоминаниям футболиста, папа целыми ночами висел на телефоне, общаясь со своей родней, которая осталась в Африке. Связь с родиной была слишком сильной.

Папа всегда учил его, что все будут обращать внимание на его цвет кожи, а это значит, что нужно быть в два раза сильнее тех, кто его окружает. Выкладываться во всех проявлениях, быть лучшим. На протяжении шести лет – с девяти до пятнадцати – Серж вместе с отцом ходил на тренировочное поле в Вайссахе, где парень отрабатывал дриблинг и удары. Уже тогда Гнабри отличался высокой скоростью, потому его привлекали в легкоатлетическую команду. Хорошо, что в итоге победил футбол.

"Я занимался легкой атлетикой. Был спринтером и участвовал в забегах по всей Германии. Ни разу не проиграл, но нужно было сделать выбор: бег или футбол. Я выбрал футбол, ведь для меня эта игра была очень веселой".

Скауты "Штутгарта", как и такие же работники других клубов Бундеслиги, постоянно находятся в поиске талантливых ребят. После одного из просмотров они увидели чернокожего паренька, который выделялся на фоне остальных. В академии "швабов" Серж занимался вместе с такими известными игроками как Джошуа Киммих ("Бавария"), Рани Хедира (брат Сами Хедиры, "Аугсбург") и бомбардиром Тимо Вернером ("РБ Лейпциг").

К сожалению для немцев, в их составе Гнабри задержался не надолго. Ему было пятнадцать, когда в офис "Штутгарта" позвонили из Лондона. Это были представители "Арсенала", которые в те времена славились активной работой на трансферном рынке как раз с игроками юного возраста. "Штутгарт" дал добро на переход и получил 100 тысяч евро. На дворе был 2010 год. Так как Сержу Гнабри на тот момент не было шестнадцати, он был вынужден ждать. В столицу Великобритании он отправился вместе с матерью и отцом. Там состоялась встреча с Арсеном Венгером, которая разделила жизнь Гнабри и его семьи на до и после.

Серж настолько впечатлился великим французом, что не мог произнести и слова. По его словам, он просто смотрел на Венгера и глупо улыбался. Тогда же он узнал, что база "Арсенала" делится на две части: территорию основной команды и юношеской. Эти две части базы соединяются коридором. Довольно символично, что чтобы перейти со одного уровня на другой, нужно миновать подобное сооружение.

Жизнь в Лондоне для тогда уже семнадцатилетнего парня была очень сложной. Она могла его сломать как в игровом, так и психологическом плане. Благо, что рядом были два человека: Пер Мертезакер и мама Сержа. Пер стал своего рода наставником, который не позволял молодому парню расслабляться. Он постоянно следил за ним, держал в ежовых рукавицах, но при этом ничто им не мешало вместе сесть и выпить по чашечке кофе. И это несмотря на разницу в возрасте. В один из дней Гнабри позвонила мама. Она узнала, что ее сын, который совсем недавно просил у нее карманные деньги, а теперь получил солидный контракт, тратит их не по уму: "ролексы", дорогая брендовая одежда, всякие непонятные мелочи. Довольно жесткий, но справедливый разговор поставил ценности Сержа Гнабри на место.

Меньше сезона понадобилось хавбеку, чтобы перейти из юниорской команды в резерв "Арсенала". В сезоне 2012/2013 Арсен Венгер вызвал Гнабри в основу и позволил дебютировать в матче первого раунда Кубка английской лиги. Дебют в Лиге чемпионов в матче против "Шальке 04" позволил стать Сержу вторым самым молодым игроком в истории "гуннеров" – 17 лет и 98 дней. В третьем матче за главную команду, который состоялся в сезоне 2013/2014, Гнабри забил – пострадал "Суонси", затем отдал голевую передачу – огорчился "Кристал Пэлас".

Серьезная травма колена выключила немца практически на целый год. Молодому парню пришлось до февраля 2015 года находиться без игровой практики, а потом пытаться вернуть форму через игры за "Арсенал" U-21. В клубе понимали, что на данный момент ему не могут предоставить много времени на поле, а потому было решено отдать игрока в годовую аренду.

Переход в "Вест Бромвич" стал большой ошибкой для Сержа Гнабри. Главный тренер команды Тони Пьюлис был лично заинтересован в переходе игрока, но как оказалось, его качества совершенно не подходили тому футболу, который проповедовался в "Альбионс". Серж явно был не в лучших кондициях, но за весь сезон получил лишь пятнадцать минут игрового времени. Остальное время он просидел на скамейке запасных. На тот момент ему было девятнадцать лет, а "Арсенал" его отдавал ради игровой практики.

"На данный момент он не соответствует уровню команды, – сказал в одном из интервью Пьюлис. – Большую часть времени он играл в академии и совсем немного в Премьер-лиге. Сомневаюсь, что академия хорошо готовит игроков для уровня АПЛ. Я выбираю тот состав, который может выиграть матч. Ты не можешь оставить на скамейке кого-то, кто тебе просто не нравится".

Очевидно, что между Гнабри и Пьюлисом был какой-то конфликт. Скорее всего, парень еще не совсем осознал, на каком уровне он выступает, а тренер не смог до него достучаться. Профилактические меры в виде скамейки запасных не помогли обоим.

Удивительно, но после такого провального года Серж Гнабри был назван среди игроков, которые отправились на Олимпийские игры. Хорст Хрубеш сделал ставку на молодого парня, который, казалось бы, находился не в лучшей форме, без игровой практики и был психологически надломлен. Однако такое доверие окрылило Гнабри: он забил шесть голов, стал одним из лучших бомбардиров турнира, а олимпийская сборная Германии взяла серебро. А затем хавбека вновь позвала родина.

На "Арсенал" с предложением о трансфере вышел бременский "Вердер". "Арсенал" как будто бы хотел оставить игрока, но не очень напрягался. Проанализировав обстановку и прикинув шансы на игровую практику в Лондоне, Гнабри сообщил о своем желании уйти. "Канониры" получили пять миллионов евро, а Серж шанс на отличную перезагрузку.

"Уйти из "Арсенала" было верным решением. Если вы сравните мою форму в Англии и сейчас, то поймете, о чем я. Главной причиной был недостаток игрового времени. "Арсенал" хотел меня сохранить, но видимо недостаточно. Если у игрока не получается, он не интегрируется в клуб, то не может быть сожалений", – сказал Серж Гнабри уже сыграв за "Вердер" три месяца.

Эти три месяца получились легендарными. Даже несмотря на сильнейшее выступление на Олимпиаде, мало кто мог предположить, что за одиннадцать матчей в новой лиге и новой команде 21-летний парень сможет забить пять мячей. Он сходу доказал, что если ему доверять, найти правильное место на поле, то все получится. Как говорят инсайдеры, за переездом Гнабри в Германию стояла мюнхенская "Бавария". Бременцы не являются клубом, который способен выкинуть 5 млн евро за парня, сверкнувшего на коротком турнире. В свою очередь, многократный чемпион Германии делал умный ход: провалится – пять миллионов не такая уж и большая сумма, а если заиграет, то будет большая победа. Тогда же сам игрок полностью пересмотрел свое отношение к собственной жизни и тренировкам.

"Пер [Мертезакер] и Месут [Озил] много говорили положительного о клубе, – сказал Гнабри, занося ручку для подписи контракта с "Вердером". – Но в конце концов я сам пришел к решению ехать именно сюда. Я провел замечательные переговоры с руководством. Я пришел получить игровое время, развиваться и помогать команде".

Спустя полтора года после тяжелейшей травмы и полгода со времени ярлыка Пьюлиса "не соответствует уровню" Гнабри был вызван Йохимом Левом в сборную Германии. Уже 11 ноября 2016 года состоялся его дебют в матче с Сан-Марино. В "Вердере" сезон также прошел замечательно: команда стала восьмой, что для нее было неплохим результатом, а сам Серж забил одиннадцать мячей. На авансцену вышла "Бавария".

Мюнхенцы быстро удостоверились, что Гнабри, брошенный в бассейн всего год назад, не просто не утонул, а мастерски научился плавать. Оказалось, что в хитром контракте был пункт о выкупе за 8 млн евро, который и был активирован. 8 млн евро за игрока, который спустя 3 года стоит не менее 40 млн евро – мюнхенская машина вновь не ошиблась. В Мюнхене пошли на еще одно крайне разумное решение, отдав сразу же игрока в аренду в "Хоффенхайм". Тот самый "Хоффенхайм", в котором на тот момент главным тренером был самый многообещающий молодой тренер Европы Юлиан Наггельсман.

Этот дуэт был идеальным. Возможно здесь можно подтянуть конспирологическую теорию, по которой "Бавария" через Гнабри хотела заполучить Наггельсмана себе. Год в "Хоффенхайме", несмотря на несколько повреждений, отнявших у игрока почти половину сезона, был крайне полезным по всем показателям. Наконец у Сержа было много игрового времени у тренера, который знает, что делает, и который максимально современно обучает тактически. Сезон 2017/2018 для Гнабри был более полезен со всех точек зрения, чем все предыдущие годы вместе взятые. 22 матча, 10+6 по показателю "гол плюс пас" – "Бавария" получила готового топового игрока.

В июле 2018 года "мечта стала реальностью". Сержа Гнабри наконец представили в качестве игрока мюнхенской "Баварии". Еще будучи ребенком и играя за местные команды на различных турнирах, Серж, видя проходящих мимо парней из академии мюнхенского клуба, думал, что однажды и он сможет носить эту экипировку. Нико Ковач позволил игроку дебютировать уже во втором туре и предоставил тринадцать игровых минут. Свой первый гол за мюнхенцев Гнабри забил в десятом туре в ворота "Фрайбурга". Также он успел войти в историю клуба, забив 4000-й гол в истории "Баварии" в Бундеслиге. Отличная игра и сумасшедшие 10+7 в первом же своем сезоне на таком уровне позволили Сержу Гнабри стать лучшим игроком "Баварии" в сезоне, а также вторым бомбардиром после признанного страйкера Роберта Левандовски.

"Он очень хорошо развит, но все еще может стать лучше, – рассыпался в комплиментах Нико Ковач. – Давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет. Он должен оставаться здоровым и сохранять ясную голову. Он игрок мирового уровня. В Бундеслиге больше нет игрока таких же способностей. Он способен бить и правой, и левой. Он настоящее оружие и отличный парень".

Тем временем в нынешнем сезоне отличный парень и не думает останавливаться. Он уже побил все свои личные рекорды, а также сотворил нечто невообразимое в Лиге чемпионов – покер в ворота "Тоттенхэма". В чемпионате он уже оформил "дабл – дабл" (10+ голов и голевых передач). Такое удалось в этом сезоне только Алассану Плеа ("Боруссия Менхенгладбах", Лионелю Месси ("Барселона") и Джейдону Санчо ("Боруссия Дортмунд"). Новый тренер Ханс Флик доверяет парню и тот отрабатывает за всю команду.

Как сказал Нико Ковач, Серж Гнабри один из тех уникальных игроков, у кого одинаково хороший удар с обеих ног. Он универсален в атаке и эффективен в различных атакующих ситуациях. Видимо частые тренировки в детстве научили Гнабри точно выцеливать углы ворота соперника.

Возможно, что Серж даже слишком нацелен на завершение. Иногда его желание отправить мяч точно в цель не позволяет ему увидеть партнеров, которые находятся в лучшем положении. Правда, его эгоизм нередко является оправданным, так как у него хорошие показатели точности.

Занятия легкой атлетикой позволили игроку прокачать скорость. Конституция его тела помогает ему работать корпусом даже против мощных защитников. У Гнабри нелегко отобрать мяч из-за того, что он не только способен убежать, но и оттеснить соперника. У Сержа отлично прокачано умение вовремя изменить направление движения, а также чувство времени. Во время контратак хавбек не передерживает мяч, а охотно делится им.

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Немца часто используют в качестве поддержки одинокому форварду, роль которого исполняет Левандовски. Он способен также сыграть слева и справа на фланге. Своими врываниями он или отвлекает внимание на себя, или если защитники слишком увлекаются опекой форварда, берет игру на себя.

Краткие сведения