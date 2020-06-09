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Флик хвалит 19-летнего защитника Баварии - он вошел в десятку самых дорогих игроков мира

Германия
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Канадец действительно показывает отличный футбол

Флик хвалит 19-летнего защитника Баварии - он вошел в десятку самых дорогих игроков мира
UA-Футбол
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Накануне матча кубка Германии, наставник "Баварии" Ханси Флик очень хорошо высказался о левом защитнике команды Альфонсо Дэвисе.

"В текущем сезоне он показывает невероятные результаты. Помимо отличной скорости, он отлично действует в защите. Он на правильном пути, так как хочет учиться. Сейчас Дэвис - один из лучших в мире на своей позиции", - цитирует немецкого тренера Goal.

Сейчас Дэвис - основной защитник "Баварии" на левом фланге. На его счету 37 матчей, в которых он совершил 12 результативных действий (3+9).

Отметим, что CIES внес канадца в десятку самых дорогих игроков мира, оценив в 133,5 миллиона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис Ханси Флик
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