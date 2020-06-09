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Саутгейт: Любой следующий шаг для Санчо будет непростым, но он очень быстро развивается
Есть все предпосылки, что у форварда получится стать одним из лучших
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал вероятный переход Джейдона Санчо в топ клуб.
"Любой шаг для Санчо будет очень непростым. Однако он очень стремительно развивается и продолжает прогрессировать.
Я смотрю на его выступления и понимаю, что ему есть куда стремиться и есть чему учиться. Однако у него есть хорошие примеры в лице Рашфорда и Стерлинга, которые очень работоспособные и всегда голодны к победам", - цитирует Саутгейта Goal.
Главный фаворитом на Санчо считается "Манчестер Юнайтед".