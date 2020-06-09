Байер разгромил Саарбрюкен и стал первым финалистом Кубка Германии

“Саарбрюкен” был обречен. Команде четвертой лиги нужно отдать должное – они провели первый за 94 дня матч против команды, которая находится в отличном игровом тонусе и имеет один из самых глубоких составов Бундеслиги, переполненный быстрыми и техничными футболистами, близкими к предэлитному уровню.

“Саарбрюкен” даже умудрился немного напугать “Байер”. На первых минутах саарцы старались действовать против Леверкузена агрессивно в отборе и убегать в контратаки. Одна из таких атак “Саарбрюкена” закончилась желтой карточкой для защитника “Байера” Тапсобы.

Более-менее равная игра длилась недолго. “Байеру” быстро удалось вжать хозяев в их штрафную площадку, и не выпускать их оттуда на протяжении всего первого тайма. В первые 45 минут “Байер” владел мячом 83% игрового времени.

С владением пришли голы – сыграли свое скорость и игровой тонус, о чем упоминалось выше. Сначала Диаби выскочил из-под спины защитника и в одно касание замкнул навес Демирбая, а затем Аларио был быстрее всех на добивании.

Начало следующего тайма вновь было за “Саарбрюкеном”, но свой третий гол забил “Байер”. Еще одна голевая Демирбая, а мяч вколотил Беллараби.

3:0 на 58-й минуте – все было решено. Далее команды играли в свое удовольствие. “Байер” не был бы “Байером”, если бы не позволил сопернику провести несколько атак после своих провалов в защите, но и сам должен был забивать не раз. Но – итоговые 3:0.

Второй полуфиналист Кубка Германии определится завтра после матча “Баварии” с “Айнтрахтом”.

Кубок Германии, 1/2 финала

Фольклинген, “Херманн-Нойбергер-Штадион”

“Саарбрюкен” (IV) – “Байер” Леверкузен 0:3

Голы: Диаби 11, Аларио 19, Беллараби 58

“Саарбрюкен”: Бац – Барилла, Шорх (Булич 87), Уаферро, Еникке (Фрозе 46) – Голлей, Пердедай (Брайтенбах 69), Цайц, Мюллер (Мендлер 68) – Якоб (Айзеле 78), Целльнер

“Байер”: Градецки – Венделл, Свен Бендер (Драгович 62), Тапсоба (Та 46), Вайзер – Демирбай, Арангис (Паласиос 70) – Диаби (Фолланд 62), Паулиньо, Виртц (Беллараби 46) – Аларио

Предупреждение: Тапсоба 7