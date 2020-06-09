Германия
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Ройса может ожидать очередная операция
Его продолжают преследовать травмы
Травма Марко Ройса, которая может вынудить его пропустить остаток сезона, оказалась серьезнее, чем ожидалось вначале.
По данным Kicker, есть вероятность, что его будет ждать операция. Сейчас у него подозрения на разрыв сухожилия в мышце бедра. Возможно ему придется пропустить еще несколько месяцев, а вместе с этим старт следующего сезона.
Отметим, что за свою карьеру Марко получил 51 травму различной степени тяжести.
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