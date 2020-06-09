Ройса может ожидать очередная операция

Травма Марко Ройса, которая может вынудить его пропустить остаток сезона, оказалась серьезнее, чем ожидалось вначале.

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По данным Kicker, есть вероятность, что его будет ждать операция. Сейчас у него подозрения на разрыв сухожилия в мышце бедра. Возможно ему придется пропустить еще несколько месяцев, а вместе с этим старт следующего сезона.

Отметим, что за свою карьеру Марко получил 51 травму различной степени тяжести.