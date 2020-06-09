  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ройса может ожидать очередная операция
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ройса может ожидать очередная операция

Германия
(1 голосов)

Его продолжают преследовать травмы

Ройса может ожидать очередная операция
UA-Футбол
Новина українською

Травма Марко Ройса, которая может вынудить его пропустить остаток сезона, оказалась серьезнее, чем ожидалось вначале.

Читайте такжеЧеловек-травма: Марко Ройс рискует пропустить остаток сезона

По данным Kicker, есть вероятность, что его будет ждать операция. Сейчас у него подозрения на разрыв сухожилия в мышце бедра. Возможно ему придется пропустить еще несколько месяцев, а вместе с этим старт следующего сезона.

Отметим, что за свою карьеру Марко получил 51 травму различной степени тяжести.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...