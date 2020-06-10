Вингер Баварии не боится конкуренции из-за возможного прихода Сане

Вингер "Баварии" Кингсли Коман прокомментировал вероятный приход в мюнхенский клуб Лероя Сане.

"Когда я приходил в команду, моими конкурентами были Роббен, Рибери и Коста. Я не видел в этом никакой проблемы. Чем больше в команде будет сильных футболистов, тем лучше.

Приход Сане не будет для меня проблемой. Проблемы для меня наступят, если клуб скажет, что больше не нуждается во мне", - заявил француз.

Ранее была названа цена, которую требует "Ман Сити" за Сане.