Германия
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Вингер Баварии не боится конкуренции из-за возможного прихода Сане
Хотя немецкий игрок будет покупаться под основу
Вингер "Баварии" Кингсли Коман прокомментировал вероятный приход в мюнхенский клуб Лероя Сане.
"Когда я приходил в команду, моими конкурентами были Роббен, Рибери и Коста. Я не видел в этом никакой проблемы. Чем больше в команде будет сильных футболистов, тем лучше.
Приход Сане не будет для меня проблемой. Проблемы для меня наступят, если клуб скажет, что больше не нуждается во мне", - заявил француз.
Ранее была названа цена, которую требует "Ман Сити" за Сане.
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