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Вингер Баварии не боится конкуренции из-за возможного прихода Сане

Германия
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Хотя немецкий игрок будет покупаться под основу

Вингер Баварии не боится конкуренции из-за возможного прихода Сане
UA-Футбол
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Вингер "Баварии" Кингсли Коман прокомментировал вероятный приход в мюнхенский клуб Лероя Сане.

"Когда я приходил в команду, моими конкурентами были Роббен, Рибери и Коста. Я не видел в этом никакой проблемы. Чем больше в команде будет сильных футболистов, тем лучше.

Приход Сане не будет для меня проблемой. Проблемы для меня наступят, если клуб скажет, что больше не нуждается во мне", - заявил француз.

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Ранее была названа цена, которую требует "Ман Сити" за Сане.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман Лерой Сане
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