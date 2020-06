Хавертц, Киммих и Вернер претендуют на звание игрока месяца в Бундеслиге

Бундеслига начинает подводить итоги мая. Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста месяца.

В список претендентов попали два игрока "Баварии" - Джошуа Киммих и Бенжамен Павар. Кроме представителей лидера, награду могут забрать Тимо Вернер, Ашраф Хакими, Кай Хавертц и Кристоф Баумгартнер. Имя победителя будет известно позже.

