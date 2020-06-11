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Лидер Баварии прокомментировал интерес клуба к Хавертцу
Сейчас им интересуются все
Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал интерес его клуба к Каю Хавертцу.
"В сборной мне всегда нравилось работать с ним в паре. В своей возрастной категории он один из лучших, если даже не лучший.
Кай - исключительный футболист, а "Бавария" всегда хочет иметь таких в составе", - заявил Томас.
Ранее сообщалось, что главный претендент на Хавертца - "Челси".
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