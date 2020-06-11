Лидер Баварии прокомментировал интерес клуба к Хавертцу

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал интерес его клуба к Каю Хавертцу.

"В сборной мне всегда нравилось работать с ним в паре. В своей возрастной категории он один из лучших, если даже не лучший.

Кай - исключительный футболист, а "Бавария" всегда хочет иметь таких в составе", - заявил Томас.

Ранее сообщалось, что главный претендент на Хавертца - "Челси".