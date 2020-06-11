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Лидер Баварии прокомментировал интерес клуба к Хавертцу

Германия
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Лидер Баварии прокомментировал интерес клуба к Хавертцу
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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал интерес его клуба к Каю Хавертцу.

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"В сборной мне всегда нравилось работать с ним в паре. В своей возрастной категории он один из лучших, если даже не лучший.

Кай - исключительный футболист, а "Бавария" всегда хочет иметь таких в составе", - заявил Томас.

Ранее сообщалось, что главный претендент на Хавертца - "Челси".

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
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