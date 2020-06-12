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Нагельсман: Мы не можем клонировать Вернера, главное — заменить его 34 гола за сезон

Германия
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Вернер близок к переходу в Челси

Нагельсман: Мы не можем клонировать Вернера, главное — заменить его 34 гола за сезон
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Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман прокомментировал возможный уход нападающего Тимо Вернера из клуба.

"Заменить его невозможно. Мы не можем клонировать игрока. Если Вернер уйдёт, главное — заменить его 34 гола за сезон. Это станет главной задачей, которая, вероятно, не решится усилиями единственного игрока. В конечном счёте важно получить такой же результат, в этом заключается вся сложность", — приводит слова Нагельсмана Goal.com.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, стал автором 25 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Тимо Вернер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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