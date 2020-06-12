Лейпциг нашел замену Тимо Вернеру в Зальцбурге

"Лейпциг" рассматривает нападающего "Зальцбурга" Хван Хи Чхана в качестве потенциальной замены Тимо Вернеру, который близок к тому, чтобы покинуть команду, сообщает Bild.

По информации источника, 24-летний южнокореец — один из кандидатов на замену Вернеру. Сообщается, что немецкий клуб также рассматривает Милота Рашицу из "Вердера".

На счету Хван Хи Чхана 14 голов и 19 результативных передач в 33 матчах за "Зальцбург" в сезоне-2019/20. По данным Transfermarkt.com стоимость форварда составляет 10 миллионов евро.