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Лейпциг нашел замену Тимо Вернеру в Зальцбурге

Германия
(1 голосов)

Хван Чи Чхан может сменить клубную прописку

Лейпциг нашел замену Тимо Вернеру в Зальцбурге
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"Лейпциг" рассматривает нападающего "Зальцбурга" Хван Хи Чхана в качестве потенциальной замены Тимо Вернеру, который близок к тому, чтобы покинуть команду, сообщает Bild.

По информации источника, 24-летний южнокореец — один из кандидатов на замену Вернеру. Сообщается, что немецкий клуб также рассматривает Милота Рашицу из "Вердера".

На счету Хван Хи Чхана 14 голов и 19 результативных передач в 33 матчах за "Зальцбург" в сезоне-2019/20. По данным Transfermarkt.com стоимость форварда составляет 10 миллионов евро.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Тимо Вернер Зальцбург РБ Лейпциг Хван Хи Чан
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