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Алькантара может не сыграть в финале Кубка Германии

Германия
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У испанца проблемы с пахом

Алькантара может не сыграть в финале Кубка Германии
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Хавбек мюнхенцев Тьяго Алькантара выбыл из строя на несколько недель.

По информации клубной пресс-службы баварцев, сославшись на слова наставника команды Ханса-Дитера Флика, у 29-летнего испанца возникли проблемы с пахом.

"Алькантара перенес операцию в области паха. Он пропустит три недели. Мы решили, что нужно сделать это сейчас. Возможно, он вернется к финалу Кубка", – цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Напомним, финал Кубка Германии, в котором встретятся "Бавария" и "Байер", состоится 4 июля.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тьяго Алькантара
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