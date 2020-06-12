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Алькантара может не сыграть в финале Кубка Германии
У испанца проблемы с пахом
Хавбек мюнхенцев Тьяго Алькантара выбыл из строя на несколько недель.
По информации клубной пресс-службы баварцев, сославшись на слова наставника команды Ханса-Дитера Флика, у 29-летнего испанца возникли проблемы с пахом.
"Алькантара перенес операцию в области паха. Он пропустит три недели. Мы решили, что нужно сделать это сейчас. Возможно, он вернется к финалу Кубка", – цитирует Флика пресс-служба «Баварии».
Напомним, финал Кубка Германии, в котором встретятся "Бавария" и "Байер", состоится 4 июля.
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