Алькантара может не сыграть в финале Кубка Германии

Хавбек мюнхенцев Тьяго Алькантара выбыл из строя на несколько недель.

По информации клубной пресс-службы баварцев, сославшись на слова наставника команды Ханса-Дитера Флика, у 29-летнего испанца возникли проблемы с пахом.

"Алькантара перенес операцию в области паха. Он пропустит три недели. Мы решили, что нужно сделать это сейчас. Возможно, он вернется к финалу Кубка", – цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Напомним, финал Кубка Германии, в котором встретятся "Бавария" и "Байер", состоится 4 июля.