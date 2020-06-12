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Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

31-й тур Бундеслиги: Где и когда смотреть онлайн-трансляции матчей чемпионата Германии

Германия
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Судьба чемпионства почти решена, но интриг еще достаточно

31-й тур Бундеслиги: Где и когда смотреть онлайн-трансляции матчей чемпионата Германии
UA-Футбол
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До конца Бундеслиги осталось всего четыре тура. Крайне вероятно, что чемпионом в очередной раз станет "Бавария", но последние матчи все равно будут напряженные. Главная интрига - какие команды попадут в Лигу Чемпионов по итогам сезона. Сейчас сразу четыре претендента.

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Вашему вниманию расписание всех поединков выходных, а также указание телевизионных каналов, где они будут показаны:

Пятница, 12-е июня: "Хоффенхайм" 21:30 "РБ Лейпциг" (телеканал Футбол 2, Megogo)

Суббота, 13-е июня: "Фортуна" 16:30 "Боруссия Д" (телеканал Футбол 1, Megogo)

Суббота, 13-е июня: "Герта" 16:30 "Айнтрахт" (телеканал Футбол 3, Megogo)

Суббота, 13-е июня: "Кельн" 16:30 "Унион" (Megogo)

Суббота, 13-е июня: "Падерборн" 16:30 "Вердер" (Megogo)

Суббота, 13-е июня: "Вольфсбург" 16:30 "Фрайбург" (телеканал Футбол 2, Megogo)

Суббота, 13-е июня: "Бавария" 19:30 "Боруссия М" (телеканал Футбол 1, Megogo)

Воскресенье, 14-е июня: "Майнц" 16:30 "Аугсбург" (телеканал Футбол 2, Megogo)

Воскресенье, 14-е июня: "Шальке" 19:00 "Байер" (телеканал Футбол 3, Megogo)

С подробными результатами матчей, а также с текущей таблицей, вы можете ознакомиться в специальном разделе, который посвещен немецкому чемпионату.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Фортуна (Дюссельдорф) Байер (Леверкузен) Майнц Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) РБ Лейпциг Фрайбург Падерборн Вольфсбург Аугсбург Кёльн Хоффенхайм
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