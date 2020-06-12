Его обожал Роббен и ненавидел Пеп: легендарный врач Баварии покидает клуб

По окончании сезона "Баварию" покинет легенда. И речь вовсе не о тренерах или футболистах.

77-летний врач Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт объявил, что уйдет из клуба по истечении контракта. Он намерен уделить больше внимания собственной клинике, а также преподаванию в университете.

Мюллер-Вольфарт известен, прежде всего, как медик-экспериментатор. Значительная часть лекарств, которые он применяет еще с 80-х, не прошли клинические исследования или вообще запрещены в ряде стран.

Например, при растяжениях коленных связок он использует гиаларт и актовегин - первый был изготовлен им же в основном из петушиных гребней, второй - из телячьей крови. Мюллер-Вольфарт делает инъекции своих препаратов в больное место - и, по словам целого ряда атлетов топ-класса, это срабатывает. Например, Джейми Реднапп вспоминал, что ему понадобилось 45 уколов, чтобы вернуться к тренировкам, хотя другие врачи не видели шансов без операции.

В "Баварии" Мюллер-Вольфарт был необычайно популярен среди игроков. Единственным, кто за 40 лет выступил против его методов и, по сути, выгнал из клуба, был Пеп Гвардиола. Каталонец совершенно не верил в гомеопатию, и после очередной травмы прямо во время матча начал жестами что-то объяснить медику. Тот сразу ушел.

Вернуться получилось, когда Гвардиола уволился, хотя, как позже выяснилось, даже во время работы Пепа игроки продолжали тайком обращаться к Мюллеру-Вольфарту. В частности, это были Лам, Боатенг, Мюллер и, конечно, Арьен Роббен, который при подписании с "Баварией" нового контракта в 2013 году отметил: "У меня есть отличные предложения, но я остаюсь. Я признателен нашему доктору. Благодаря ему мои колени впервые за много лет перестали болеть".

Что любопытно: актовегин - любимое средство Мюллера-Вольфарта - запрещен в Америке и Канаде из-за опасности подхватить редкие заболевания, вроде бешенства. Официальная наука считает опыты специалиста шарлатанством, а быстрые выздоровления и высокие оценки атлетов - эффектом плацебо. Но Мюллер-Вольфарт реагирует на это спокойно: "Я здесь, чтобы помогать людям, а не заниматься наукой. Это не мое предназначение. Я чувствую, что люди нуждаются во мне, и вы сами видите, сколько человек хочет ко мне прийти".

Медик не врал - он и правда очень популярен. За последние десятилетия он лечил Роналдо, Стивена Джеррарда, Бориса Беккера, Катарину Витт, Владимира Кличко, а Усэйна Болта и вовсе спас. За три дня до Олимпиады-2016 ямаец повредил подколенное сухожилие и никак не успевал восстановиться к старту состязаний. Инъекции актовегина поставили его на ноги за 4 дня, и он выиграл 3 золотых медали. С тех пор Болт называет немца "мой доктор" и консультируется у него по всякому поводу.

Кроме того, Мюллер-Вольфарт был причастен и к главному успеху немецкого футбола в XXI веке - он был врачом сборной Германии на победном для нее ЧМ-2014. Всего же он провел в Бундестим 22 года - с 1996-го по 2018-й, а его дочь даже была замужем за легендой немецкого футбола Лоттаром Маттеусом.