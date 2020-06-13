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Альфонсо Дэвис – лучший молодой игрок Бундеслиги в мае
Канадец вернулся после карантина в шикарной форме
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис был признан лучшим молодым игроком Бундеслиги по итогам прошедшего месяца.
В мае 19-летний канадец поучаствовал во всех четырех победах мюнхенцев, записав на свой счет два гола и результативную передачу.
A rising star and May's #BLRookie of the Month— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 12, 2020
Congratulations, @AlphonsoDavies!
#AWSxBundesliga pic.twitter.com/guSfP7Rg7I
В голосовании Дэвис обошел нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама и полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.
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