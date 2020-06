Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис был признан лучшим молодым игроком Бундеслиги по итогам прошедшего месяца.

В мае 19-летний канадец поучаствовал во всех четырех победах мюнхенцев, записав на свой счет два гола и результативную передачу.

