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Челси обсуждает последние детали по трансферу Вернера

Германия
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Объявление должно произойти уже совсем скоро.

Челси обсуждает последние детали по трансферу Вернера
Новина українською

"Челси" находится в финальной стадии оформления сделки по приобретению нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Челси" выиграл борьбу за Вернера, достигнув договоренности с игроком сборной Германии после секретного визита в Германию главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда и технического советника лондонского клуба Петра Чеха.

Ранее пресса также сообщала, что воспользоваться пунктом в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" о выкупе за 53 миллиона фунтов можно только в срок до 15 июня.

По информации The Telegraph, все договоренности в силе, и прямо сейчас "Челси" обсуждает с "РБ Лейпциг" заключительные детали касательно структурирования сделки.

Все стороны уверены, что трансфер Вернера состоится. Уладив оставшиеся детали, два клуба вместе решат, когда сделать официальное объявление.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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