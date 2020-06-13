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Хоффенхайм – Лейпциг 0:2. Обзор матча
Победа имени Дани Ольмо
В матче-открытие 31-го тура Бундеслиги "Лейпциг" на выезде одолел "Хоффенхайм".
Оба гола в матче были забиты в дебюте игры. Оба раза отличился зимний новичок команды Дани Ольмо.
Хоффенхайм – РБ Лейпциг 0:2
Голы: Ольмо, 9, 11
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