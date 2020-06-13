Флик-консерватор и скучные концовки: что поменяли пять замен в Бундеслиге

В немецкой Бундеслиге отыграли уже пять туров после вынужденной остановки сезона, и во всех этих матчах работало новое правило - тренерам разрешалось делать не три, а пять замен.

Как подсчитал Kicker, далеко не все наставники быстро свыклись с новыми реалиями. Тренер "Падеборна" Штефан Баумгарт - единственный, кто во всех пяти турах использовал пять замен. Также по полной используют новые возможности "Герта" и "Кельн" (по 4,8 замен в среднем). В то же время Оливер Гласснер из "Вольфсбурга" и дальше делает 3,2 замены. Неподалеку расположились и топы - Ханс Флик из "Баварии" (3,8) и Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг" (3,8).

Любопытно также, что новое правило не заставило тренеров делать замены раньше - в среднем они и дальше проводят первые изменения в составе между 57-й и 60-й минутами.

Что же касается влияния пяти замен на игру, то оно оказалось значительнее ожидаемого. Если до карантина игроки, вышедшие со скамейки, забивали 11,4% голов в матче, то теперь цифра выросла до 15,1%. Та же история с голевыми передачами - теперь 10,1% ассистентов выходят со скамейки, хотя раньше цифра была значительно ниже (8,7%).

Также новое правило лишило Бундеслигу значительной части веселых концовок. Обилие свежих футболистов на поле не позволяет командам забивать в добавленное время, как раньше.

Так, до карантина сразу 8,5% всех голов в немецкой элите забивали между 81-й и 85-й минутами, и еще 10,6% - с 86-й и до финального свистка. Теперь эти цифры упали до 7,9% на обоих временных отрезках.