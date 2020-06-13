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Флик может повторить рекорд Хайнкеса в случае победы над Боруссией М

Германия
(1 голосов)

Мюнхенцы сейчас в великолепной форме

Флик может повторить рекорд Хайнкеса в случае победы над Боруссией М
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Наставник "Баварии" Ханси Флик находится в шаге от повторения рекорда легендарного Юппа Хайнкеса,

В сезоне 2017/18 мюнхенцы выиграли 10 матчей Бундеслиги кряду, установив клубный рекорд.

В настоящий момент серия "Баварии" насчитывает 9 побед в чемпионате подряд. Таким образом у Флика есть шанс повторить клубный рекорд в случае победы в сегодняшнем матче с "Боруссией" Менхенгладбах.

Матч "Бавария" – "Боруссия" М начнется в 19:30.

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В статье: Юпп Хайнкес Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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