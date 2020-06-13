Бундеслига. Победный гол Холанда на 95-й минуте, Айнтрахт разгромил Герту

Бундеслига, 31-й тур.

Парадокс на парадоксе. Матчи 31-го тура Бундеслиги поражают полным отсутствием логики и последовательности, для выдумки таких игровых сюжетов потребовался драматург с абсолютно неподконтрольной разумом фантазией.

Например, Дортмунд. Да, команда Люсьена Фавра часто забивает голы в конце матча. Но как она забила сегодня! Центрбек Аканджи, сильной стороной никогда не был хороший пас, вырезал идеальный навес на Холанда, а норвежец, фактически никогда не забивающий головой, сегодня сделал именно это.

Это был второй гол “Боруссии” в матче. Ранее рефери принял неоднозначное решение отменить мяч Геррейру, который подыграл себе плечом, прежде чем пробить Кастенмайера.

В этом матче было удивительно мало ударов: по шесть всего на каждую команду, из них три – в створ ворот. Однако если “Фортуна” дважды попадала в каркас ворот, то у “Боруссии” помимо двух голов был только нереализованный момент Хакими в первом тайме.

“Боруссия” была на волоске от того, чтобы вручить сегодня чемпионство “Баварии”. Но не дождетесь. Люсьен Фавр настолько радовался голу Холанда, чтобы повредил свое больное колено, подпрыгивая.

Победа Дортмунда, несмотря на перипетии матча, ожидаемое событие. Это не скажешь о результате матча в Берлине. “Герта” хорошо начала поединок против “Айнтрахта”, прекрасный индивидуальный забил гол Пентек, уйдя от плотной опеки четверых игроков Франкфурта. Однако, забив гол, “Герта” немного сбавила, напор “Айнтрахта”, сыгравшего посреди недели в Кубке, нарастал, и достиг кульминации в конце тайма. Бас Дост оторвался от защитника “Герты” Боята и ударил сам себе по ноге на подступах к штрафной. Сначала рефери дал вторую желтую защитнику бельгийцу и назначил пенальти, но после просмотра дал прямую красную Боята, а “Айнтрахт” получил право на штрафной. Франкфурт его не забил, но во втором тайме полностью деклассировал “Герту”, которая так и не оправилась после несправедливого удаления. Замены Лаббадии не работали. Игроки “Айнтрахта” делали что хотели, “орлы” провели четыре мяча, Силва сделал дубль. Первый гол португальца получился исключительно красивым. Камада переиграл на дриблинге несколько соперников, и дал идеальный пас на Силву, который пробил пяткой.

Удивительный сюжет матча “Вольфсбург” – “Фрайбург”. “Волки” выигрывали по ходу матча 2:0, еще их два гола были отменены VAR. Однако “Фрайбург” вынырнул из небытия и отыграл два гола, преподнеся прекрасный подарок тренеру Кристиану Штрайху. Одному из самых харизматичных тренеров Бундеслиги на днях исполнилось 55.

Закручивание интриги в зоне вылета. “Вердер” под проливным дождем разгромил “Падерборн” и теперь сравнялся по очкам с “Фортуной”. Вовремя победил “Унион”. Команда Урса Фишера выиграла впервые после перерыва, забив два гола после стандартов “Кельну” и оторвалась от 16-го места на семь очков.

Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”

“Фортуна” Дюссельдорф – “Боруссия” Дортмунд 0:1

Гол: Холанд 90+5

“Фортуна”: Кастенмайер – Айхан, Хоффманн, Гиссельманн – Зоботтка (Моралес 81) – Циммерманн, Штегер, Бериша, Зуттнер, (Скрцибски 76) – Караман (Хеннингс 81), Томми (Циммер 83)

“Боруссия”: Бюрки – Аканджи, Хуммельс, Пищек – Геррейру, Витцель (Холанд 61), Джан, Хакими – Азар (Рейна 74), Брандт, Санчо

Предупреждения: Гиссельманн 80 – Азар 58, Аканджи 70, Хакими 84

Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Айнтрахт” Франкфурт 1:4

Голы: Пентек 24 – Дост 51, Силва 62, Н’Дика 68, Силва 86

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Майер (Эссвайн 56), Шелбред (Самарджич 34, Клюнтер 55), Груйич – Дарида, Ибишевич (Штарк 46), Пентек (Кунья 75)

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хасебе, Абрахам – Костич, Торро (Силва 46), Кор (Ильзанкер 79), да Кошта (Чендлер 87) – Соу (Гачинович 87) – Дост (де Гузман 75), Камада

Предупреждения: Боята 6, Платтенхардт 76 – Костич 75, Ильзанкер 83

Удаление: Боята 45+1

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Фрайбург” 2:2

Голы: Вегорст 14, Вегорст 27 (пен) – Хелер 43, Шаллаи 46

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон – Штеффен (Виктор 55), Шлагер (Герхардт 67), Арнольд, Брекало (Клаус 55) – Гинчек (Мармуш 84), Вегорст

“Фрайбург”: Шволов – Гюнтер (Иттер 77), Хайнц, Линхарт, Шмид – Хефлер, Кох (Франц 77) – Грифо (Хаберер 90+1), Шаллаи (Квон 63) – Вальдшмидт (Петерсен 63), Хелер

Предупреждение: Хефлер 23

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Унион” Берлин 1:2

Голы: Кордоба 90+2 – Фридрих 39, Гентнер 67

“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ (Шиндлер 65), Борнаув, Чихос, Шмитц (Ляйстнер 46) – Скири (Хегер 84), Хектор – Кайнц (Реджбечай 70), Ут, Дрекслер (Модест 46) – Кордоба

“Унион”: Гикевич – Райхель (Хюбнер 70), Шлоттербек, Фридрих, Триммель – Премель – Бюльтер, Гентнер, Малли (Кроос 63), Ингварстен (Меес 89) – Андерссон (Уджа 63)

Предупреждения: Скири 76, Ляйстнер 80 – Хектор 44

Падерборн, “Бентелер-Арена”

“Падерборн” – “Вердер” Бремен 1:5

Голы: Сабири 66 – Классен 20, Осако 34, Классен 39, Эггештайн 59, Фюллькруг 90+2

На 19-й минуте Рашица не реализовал пенальти (вратарь)

“Падерборн”: Цингерле – Янс (Риттер 46), Штродик, Румпф, Коллинз – Василиадис, Гьязула (Прегер 64) – Эванс (Сабири 64), Антви-Аджей (Хольтманн 73) – Србены (Цолински 46), Михель

“Вердер”: Павленка – Мойсандер, Фогт, Велькович – Аугустинссон (Фридль 77), Классен (Грос 87), Эггештайн, Гебре Селассие – Осако (Фюллькруг 77) – Рашица (Баргфреде 59), Сарджент (Зельке 77)

Предупреждения: Гьязула 32, Янс 39, Михелль 63, Цолински 78, Риттер 80, Сабири 82 – Аугустинссон 15, Классен 63, Фюллькруг 80