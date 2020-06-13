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Холанд повторил рекорд Бундеслиги по голам, забитым после выхода на замену во втором тайме
Норвежец забил победный гол в матче с "Фортуной"
В матче 31-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" минимально обыграла "Фортуну" 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил форвард "шмелей" Эрлинг Холанд - на 95-й минуте встречи. Норвежец вышел на замену на 61-й минуте вместо Алекса Витцеля.
Благодаря этому голу, 19-летний нападающий повторил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену во втором тайме - 6 голов. Такой же показатель у Нильса Петерсена в сезоне-2014/2015.
На счету Холанда 14 голов в 15 матчах в футболке "Боруссии".
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Источник:Opta
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