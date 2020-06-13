  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд повторил рекорд Бундеслиги по голам, забитым после выхода на замену во втором тайме
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд повторил рекорд Бундеслиги по голам, забитым после выхода на замену во втором тайме

Германия
(1 голосов)

Норвежец забил победный гол в матче с "Фортуной"

Холанд повторил рекорд Бундеслиги по голам, забитым после выхода на замену во втором тайме
Новина українською

В матче 31-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" минимально обыграла "Фортуну" 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил форвард "шмелей" Эрлинг Холанд - на 95-й минуте встречи. Норвежец вышел на замену на 61-й минуте вместо Алекса Витцеля.

Благодаря этому голу, 19-летний нападающий повторил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену во втором тайме - 6 голов. Такой же показатель у Нильса Петерсена в сезоне-2014/2015.

На счету Холанда 14 голов в 15 матчах в футболке "Боруссии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Фортуна (Дюссельдорф) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...