Германия
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Бавария - Боруссия Менхенгладбах 2:1. Шаг к чемпионству
Бавария обыграла Гладбах играя без лидеров
Бундеслига, 31-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:1
Голы: Зиркзее 26, Горетцка 86 – Павар 37 (авт.)
“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Дэвис 62) – Киммих, Горетцка – Гнабри, Кюизанс (Коман 62), Перишич (Мартинес 88) – Зиркзее (Вридт 77)
“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи (Янчке 46), Гинтер, Лайнер – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Херрманн (Вендт 70) – Тюрам (Эмболо 10, Бенеш 83)
Предупреждения: Бенсебаини 45, Лайнер 69
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