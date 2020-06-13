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Люсьен Фавр: Приходится говорить Фортуне, что таков футбол

Германия
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Наставник "шмелей" прокомментировал победу в матче 31-го тура

Люсьен Фавр: Приходится говорить Фортуне, что таков футбол
Новина українською

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр поделился мыслями после победы его команды над "Фортуной" в рамках 31-го тура Бундеслиги.

"Нам было действительно непросто. Увы, приходится говорить "Фортуне", что таков футбол.

Нам пришлось крайне, крайне сложно. Они сыграли очень организованно. Я должен сказать своему коллеге Уве Реслеру, что его команда сыграла очень хорошо.

Мы же слишком мало комбинировали и плохо действовали один на один", – рассказал Люсьен Фавр.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр Бундеслига Фортуна (Дюссельдорф)
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Источник:
Stuttgarter-Nachrichten
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