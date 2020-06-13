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Герта - Айнтрахт 1:4. Обзор матча и видео голов
Герта – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 31-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Герта” Берлин – “Айнтрахт” Франкфурт 1:4
Голы: Пентек 24 – Дост 51, Силва 62, Н’Дика 68, Силва 86
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.
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