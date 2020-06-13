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Холанд-спаситель. Фортуна - Боруссия Дортмунд 0:1. Обзор матча и видео гола
Фортуна – Боруссия Дортмунд ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 31-й тур. Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”
“Фортуна” Дюссельдорф – “Боруссия” Дортмунд 0:1
Гол: Холанд 90+5
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