  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд-спаситель. Фортуна - Боруссия Дортмунд 0:1. Обзор матча и видео гола
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд-спаситель. Фортуна - Боруссия Дортмунд 0:1. Обзор матча и видео гола

Германия
(1 голосов)

Фортуна – Боруссия Дортмунд ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Холанд-спаситель. Фортуна - Боруссия Дортмунд 0:1. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 31-й тур. Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”

“Фортуна” Дюссельдорф – “Боруссия” Дортмунд 0:1

Гол: Холанд 90+5

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии Фортуна (Дюссельдорф) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...